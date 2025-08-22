Besni’de Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen olayda, 4’üncü kattan düşen 3 yaşındaki Zeynep Yiğit hayatını kaybetti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Besni ilçe merkezindeki bir apartmanın 4’üncü katında dengesini kaybeden küçük çocuk, aşağıya düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Düşmenin ardından hemen sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Zeynep Yiğit’e ilk müdahale yaptıktan sonra onu Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük Zeynep, yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler ve soruşturmalar başladığı bildirildi.