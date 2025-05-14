Besni’de Filistin İçin Kermes Düzenlendi

ADİYAMAN’DA FİLİSTİN YARARINA KERMES DÜZENLENDİ

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı İlçe Temsilciliği ile Besni Müftülüğü’ne ait bir etkinlik gerçekleştirildi. Filistin’e destek olmak amacıyla Besni Millet Bahçesi’nde düzenlenen kermese, vatandaşların büyük bir ilgisi oldu.

KERMES GELİRLERİ FİLİSTİN HALKINA ULAŞACAK

Adıyaman Müftüsü Halil Mevlütoğlu, gerçekleştirdikleri kermesin amacının İsrail’in saldırıları altında bulunan Filistin halkına destek olmak olduğunu belirtti. Mevlütoğlu, “Kermesten elde edilecek gelir, Filistin halkına ulaştırılacak” dedi ve etkinliğin 15 Mayıs’a kadar devam edeceğini söyledi. Filistin halkına destek olmanın önemli bir görev olduğunu vurgulayan Mevlütoğlu, “Dünyanın farklı yerlerinde bulunan ve bizim gönül coğrafyamızın bir parçası olan her ne kadar şuan sınırlarımız dışında kalsalar da oralar bizim medeniyetimizin sinir uçları. Oradaki kardeşlerimize destek olmak, onların yanında olmak bizim bir görevimiz. İşte buradaki hayır çarşısının amacı da bu. Bu vesileyle katkıda bulunan herkese, özellikle sayın müftümüz ve din görevlilerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.