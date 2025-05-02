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Besni’de Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağdı

DOLU YAĞIŞI BEŞİNCİ İLÇESİ’NE HAKİM OLDU

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, ilçe merkezini beyaz bir örtüyle kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman’ı “sarı” kodlu uyarı yapılan bölgeler arasında göstermekte. Besni’de fındık büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.

KıSA SÜREDE BEYAZ ÖRTÜ

Vatandaşlar, aniden başlayan dolu yağışının etkisiyle şaşkına döndü. Dolunun şiddeti, ilçe merkezindeki yolları ve çatıları kısa sürede beyaza dönüştürdü. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı sonrasında, hava koşulları sağanak yağmura dönüştü.

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