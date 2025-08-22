Besni’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZA SONRASI YARALANMALAR

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, Yenikent yönünden gelen S.Ç. idaresindeki 02 ABE 747 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.K. yönetimindeki MIL L 1258 yabancı plakalı otomobilin Kozluca mevkiinde çarpışmasıyla gerçekleşti. Her iki sürücü de kazada yaralandı.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra onları Besni Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Aynı zamanda, polis ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.