Besni’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZA SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, H.G. yönetimindeki 02 DF 178 plakalı otomobil ile N.M. idaresindeki 44 BS 090 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü N.M. ve araçlarda bulunan N.G. ile B.Y. yaralanmış durumda.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Hemen sonra, durumun bildirildiği üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar kontrol amaçlı olarak Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza dolayısıyla aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından eski düzenine geri döndü. Olayla ilgili soruşturma ise başlatıldı.