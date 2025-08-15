Haberler

Besni’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

İKİ ARAÇ ÇARPDI, YARALILAR VAR

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve bu kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, B.A. yönetimindeki 16 AAC 654 plakalı otomobil ile Ö.T. idaresindeki 16 ACM 16 plakalı otomobil, Besni ilçesi Çevre Yolunda karşılıklı olarak çarpıştı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM HAREKETTİ

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de araçlarında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili idari bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

