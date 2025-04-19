Besni’de Kamyon Devrildi, Sürücü Öldü

KAZA DETAYLARI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, hafriyat yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü Murat Sağdıç (30) yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Harmanardı Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Sağdıç’ın kullandığı 06 AE 220 plakalı hafriyat yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, Sağdıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın ardından gerekli çalışmaları yürüttü ve Sağdıç’ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olayla ilgili detaylı araştırmalar, kaza nedenini ve sorumlularını belirlemek amacıyla devam ediyor.