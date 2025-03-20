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Besni’de Kar Yağışı Kenti Beyazlattı

KAR YAĞIŞI BEGNİ BÜRBÜYOR

Adıyaman’ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hızla şehri beyaz bir örtüyle kapladı. Mart ayının son günlerinde, beklenmeyen soğuk hava sıcak havanın yerini aldı. Besni’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı şiddetli bir şekilde sürerken, şehir merkezinde de ara ara etkili oluyor.

ÖNLEMLER ALINMALI

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Sürücülerin dikkatli olmaları gereken bir konu olarak belirtiliyor.

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