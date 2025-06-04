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Besni’de Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı

YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDA DETAYLAR

Adıyaman’ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, “kasten öldürme” suçundan aranan bir kişi ele geçirildi. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan başarılı bir operasyonla 27 yaşındaki A.M. isimli şahıs, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olarak yakalandı.

İŞLEMLER VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama neticesinde, A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

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