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Besni’de Kazada 7 Kişi Yaralandı

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaşanan trafik kazasında, 16 yaşındaki sürücünün kontrolündeki otomobil ile başka bir araç çarpıştı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, K.A. (16) idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç, Z.G. (30) yönetimindeki 27 HZ 224 plakalı araç ile Besni ilçesi sınırlarındaki Köseceli beldesinin Tetirli Mahallesi’nde çarpışma gerçekleştirdi.

KAZA DETAYLARI VE YARALILARIN DURUMU

Kazada sürücülerden Z.G. ile araçta bulunan S.G. (27), M.G. (26), S.G. (28), E.M.G. (6), M.S.G. (8), E.G. (6) ve M.A.G. (3) yaralar aldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Besni Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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