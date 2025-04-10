Besni’de Konteyner Yangını Korku Yarattı

YANGIN KORKUSU YAŞANDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir konteynerde meydana gelen yangın, aniden korku ve paniğe neden oldu. Alınan bilgilere göre, Besni ilçesi Pınarbaşı Mahallesi OSB A8 Konteyner Kentte bulunan Ferit Turan’a ait konteynerde yangın başladı. Yangının, elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor. Olay sonrası itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kısa süre içinde konteyneri saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanma ya da can kaybı yok fakat maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından, Besni Kaymakamı Çağlar Partal ile İtfaiye Müdürü Hakan Kahraman olay yerini ziyaret etti ve konteynerde kalan Turan ailesiyle görüştü.

YENİ KONTEYNER SAĞLANACAK

Kaymakam Partal, aileyi yeni bir konteynere yerleştireceklerini ifade etti ve evde bulunan 8 yaşındaki şeker hastası çocuğun ilaçlarının temin edilmesi için de talimat verdi. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.