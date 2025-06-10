Besni’de Kütüphane Açıldı, Neslihan İçin

MEZUN AİLESİ İLE DOSTLARINDAN ANLAMLI HEDİYE

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde hayatını kaybeden Neslihan Narman adına mezun olduğu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir kütüphane açıldı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde eğitim gören Neslihan Narman, memleketi Besni’deki binanın çökmesi sonucu depremde yaşamını kaybetmişti. Narman’ın anısına, mezun olduğu okulda kütüphane açmak isteyen lise ve üniversite arkadaşları, kitap ve dolap çalışmalarını tamamladı.

KÜTÜPHANE AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Açılış töreni, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, depremde hayatını kaybeden Narman ile diğer deprem şehitlerine rahmet diledi. Demirel, deprem felaketinin bölge üzerinde büyük yaralar açtığını belirterek, “Hepimizin dileği, ülkenin bir daha böyle bir afet yaşamamasıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, okul bünyesine açılan kütüphaneye destek veren Narman’ın sınıf arkadaşları ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

KATILIMCILAR KÜTÜPHANEYİ GEZDİ

Törenin ardından katılımcılar, açılışı yapılan kütüphaneyi gezerek, yıl içinde gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi aldılar. Törene belediye başkanı, Neslihan Narman’ın ailesi ve okul arkadaşları, kütüphaneye katkı sunanlar, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.