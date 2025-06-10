Besni’de Kütüphane Açıldı, Tören Düzenlendi

MEZUN OLDUĞU OKULDA KÜTÜPHANE AÇILDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Neslihan Narman anısına mezun olduğu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni bir kütüphane açıldı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde eğitim gören Neslihan Narman, deprem sırasında memleketi Besni’de oturduğu binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Narman adına kütüphane açma amacıyla bir araya gelen lise ve üniversite arkadaşları, kitap ve dolap çalışmalarını tamamladı.

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kütüphanenin açılışı için İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir tören gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, depremde hayatını kaybeden Besnili öğrenci Neslihan Narman ve tüm deprem şehitleri için rahmet diledi. Demirel, deprem sonrası bölgede büyük yaralar açıldığını belirterek, ülkenin bir daha benzer bir afet yaşamaması temennisinde bulundu. Ayrıca, okul bünyesinde açılan kütüphaneye destek veren Narman’ın arkadaşlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

KATILIMCILAR KÜTÜPHANEYİ GEZDİ

Açılış törenine, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Narman’ın ailesi ve okul arkadaşları, kütüphaneye katkıda bulunanlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törenden sonra katılımcılar, açılışı yapılan kütüphaneyi gezerek, destek verenlere teşekkür etti.