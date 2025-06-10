Haberler

Besni’de Kütüphane Açıldı, Tören Düzenlendi

MEZUN OLDUĞU OKULDA KÜTÜPHANE AÇILDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Neslihan Narman anısına mezun olduğu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni bir kütüphane açıldı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde eğitim gören Neslihan Narman, deprem sırasında memleketi Besni’de oturduğu binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Narman adına kütüphane açma amacıyla bir araya gelen lise ve üniversite arkadaşları, kitap ve dolap çalışmalarını tamamladı.

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kütüphanenin açılışı için İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir tören gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, depremde hayatını kaybeden Besnili öğrenci Neslihan Narman ve tüm deprem şehitleri için rahmet diledi. Demirel, deprem sonrası bölgede büyük yaralar açıldığını belirterek, ülkenin bir daha benzer bir afet yaşamaması temennisinde bulundu. Ayrıca, okul bünyesinde açılan kütüphaneye destek veren Narman’ın arkadaşlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

KATILIMCILAR KÜTÜPHANEYİ GEZDİ

Açılış törenine, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Narman’ın ailesi ve okul arkadaşları, kütüphaneye katkıda bulunanlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törenden sonra katılımcılar, açılışı yapılan kütüphaneyi gezerek, destek verenlere teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Olay, Geçen Yıl 21 Temmuz’da Gerçekleşti. İzzet Demir, Sidar’ı Bıçakladı. Şimşek, Hastanede Kurtarılamadı. İzzet Demir, Tutuklandı. Dava Devam Ediyor. Mahkeme Duruşmayı Erteledi

Bayraklı'da dini nikahla yaşayan İzzet Demir, birlikte olduğu Sidar Şimşek'i av bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.
Haberler

İbn Haldun Üniv. Psikoterapi Merkezinden Proje

İbn Haldun Üniversitesi'nin Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kahramanmaraş depremlerinin ardından saha çalışmaları yapan profesyonel ve gönüllülerin deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak için çalıştaylar düzenleyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.