Besni’de Minibüs Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Adıyaman’ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Kazanın Oyalı Mahallesi mevkii Gölbaşı yolu üzerinde meydana geldiği belirlendi. Edinilen bilgilere göre, 06 EEV 753 plakalı minibüsün sürücüsü M.B. ile henüz kimliği bilinmeyen 06 KA 0842 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle M.B.’nin yanı sıra araç içindeki H.A., İ.I., M.Y. ve K.B. de yaralandı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları araçlarından kurtarmak için çalışmalara başladı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, onları ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların durumlarına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İlk müdahalenin ardından, kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldığı bilgisi alındı. Olayın sebebi ve kazanın nasıl meydana geldiği konusunda ön inceleme devam ediyor. Yaralıların sağlık durumları ise hastanede takip ediliyor.