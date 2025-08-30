Haberler

Besni’de Minibüs Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Adıyaman’ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Kazanın Oyalı Mahallesi mevkii Gölbaşı yolu üzerinde meydana geldiği belirlendi. Edinilen bilgilere göre, 06 EEV 753 plakalı minibüsün sürücüsü M.B. ile henüz kimliği bilinmeyen 06 KA 0842 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle M.B.’nin yanı sıra araç içindeki H.A., İ.I., M.Y. ve K.B. de yaralandı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları araçlarından kurtarmak için çalışmalara başladı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, onları ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların durumlarına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İlk müdahalenin ardından, kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldığı bilgisi alındı. Olayın sebebi ve kazanın nasıl meydana geldiği konusunda ön inceleme devam ediyor. Yaralıların sağlık durumları ise hastanede takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Haberler

Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.