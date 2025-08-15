Haberler

BESNİ’de Orman Yangınına Müdahale Yapılıyor

ADANA’DAKİ ORMAN YANGINI VE MÜDAHALE ÇABALARI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın, öğle saatlerinde Kızılhisar köyü çevresindeki ormanda patlak verdi. Yangını fark edenlerin ihbarıyla, bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahalede eksik kalınması üstüne, çevre ilçelerden ve Şanlıurfa’dan ek itfaiye ekipleri gönderildi.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Yangınla mücadelenin sürdüğü sahada, çok sayıda ekibin yer aldığı ve hava desteği olarak 2 helikopterin de katıldığı aktarıldı. Yangınla ilgili çalışmalar devam ederken, bölgeye gelen Adıyaman Valisi Osman Varol, ekiplerden bilgi aldı. Vali Varol, ekiplerin müdahalesinin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.

