Besni’de Otomobil Çukura Düştü, 5 Yaralı

KAZA ANI VE YARALANMALAR

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir otomobilin alt yapı çukuruna düşmesi sonucunda 5 kişi yaralanıyor. Olay, Besni Çevre Yolu üzerine, bir apartmanın önünde gerçekleşiyor. 27 TR 533 plakalı aracın sürücüsü A.A., aracı geri geri çıkarırken yol çalışmasını görmeyip çukura düştü. Bu kazada sürücü A.A. ile birlikte araçta bulunan H.A., A.K.A. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralı olarak tespit ediliyor.

SAĞLIK EKİPLERİ VE HASTANEYE KALDIRILMA

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak 5 yaralıyı Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı aktarılıyor.