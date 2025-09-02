Haberler

Besni’de Otomobil İnşaat Boşluğuna Düştü

OTOMOBİLİN İNŞAAT BOŞLUĞUNA DÜŞMESİ

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir otomobil, inşaat boşluğuna düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, G.B. yönetimindeki 27 RL 856 plakalı araç, Besni ilçesi Yenikent Erdemoğlu Mahallesi’nde giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan inşaat boşluğuna düştü. Kaza sonucunda sürücü G.B. yaralanma yaşadı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri hızla yönlendirildi. Besni İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkarmak için müdahale etti. Yaralı G.B., sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

Gökçeada’daki İHA Yarışmaları Devam Ediyor

Gökçeada'da düzenlenen TEKNOFEST 2025 kapsamında gerçekleşen Savaşan İHA Yarışmaları, genç mühendislerin yeteneklerini ortaya koyarken, güvenlik de yerel emniyet güçleri tarafından sağlanıyor.
MERSİN’de Hira Aygar’ın (16) annesi konuştu. Çiçeğim benden koparıldı, dedi. Başka çocuklar solmasın, vurguladı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte

Mersin'de Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybetti. Annesi, bu acının başkaları tarafından yaşanmaması için sesini yükseltti.

