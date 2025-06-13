Haberler

Besni’de Otomobil Kamyonetle Çarpıştı

ADİYAMAN’DA TRAFİK KAZASI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

KAMYONET VE OTOMOBİL ÇARPŞTI

Kaza, Ahmet Gültekin’in kullandığı 19 DL 454 plakalı kamyonet ile Ali Sadak’ın kullandığı 34 DFF 340 plakalı otomobilin, Güneykaş köyü yakınlarında çarpışması sonucu oluştu. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet sürücüsü Gültekin yaşamını yitirdi, otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

İran, İsrail’in Saldırılarına Cevap Verecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı ülke olarak güçlü bir tepki vereceklerini belirtti. Hem hükümet hem de halkın bu duruma tepki göstereceğini açıkladı.
Haberler

Çorlu’da Otobüs Yangını Yaşandı

Çorlu'da bir belediye otobüsü motor bölümünde yangın çıkarken, yolcular hızlıca tahliye edildi. Yangın, belediyeye ait bir araçla kontrol altına alındı. İtfaiye inceleme başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.