Besni’de Otomobil Kamyonetle Çarpıştı

ADİYAMAN’DA TRAFİK KAZASI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

KAMYONET VE OTOMOBİL ÇARPŞTI

Kaza, Ahmet Gültekin’in kullandığı 19 DL 454 plakalı kamyonet ile Ali Sadak’ın kullandığı 34 DFF 340 plakalı otomobilin, Güneykaş köyü yakınlarında çarpışması sonucu oluştu. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet sürücüsü Gültekin yaşamını yitirdi, otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.