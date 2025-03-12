Besni’de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Hasan K. yönetimindeki 27 AZS 839 plakalı otomobil, Bekir N. tarafından yönetilen 02 ABC 119 plakalı kamyonet ile Besni Ağız ve Diş Hastanesi yakınlarında çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada yaralananlar arasında sürücü Hasan K., Bekir N. ve araçlarda bulunan Asude I. ile Abdulvahap Y. bulunuyor. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların durumu ile ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.