Haberler

Besni’de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Hasan K. yönetimindeki 27 AZS 839 plakalı otomobil, Bekir N. tarafından yönetilen 02 ABC 119 plakalı kamyonet ile Besni Ağız ve Diş Hastanesi yakınlarında çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada yaralananlar arasında sürücü Hasan K., Bekir N. ve araçlarda bulunan Asude I. ile Abdulvahap Y. bulunuyor. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların durumu ile ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aston Villa Club Brugge Maçı Nereden İzlenir?

Aston Villa ile Club Brugge'un maçı için canlı yayın bilgileri merak ediliyor. İzleyiciler, maçı kesintisiz ve hangi kanaldan izleyebileceklerini araştırıyor.
Haberler

İstanbul’da Planlı Elektrik Kesintisi Yaşanacak

İstanbul'da 13 Mart'ta Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak, kesintiler gün boyunca sürecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.