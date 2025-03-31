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Besni’de Otomobil ve Ticari Araç Çarpıştı

OLAYIN GECİKMEDEN YAŞANDIĞI YER

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir araç kazası meydana geldi ve bu kaza sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, N.Y. yönetimindeki 16 ACA 516 plakalı otomobil, E.E. idaresindeki 02 FV 018 plakalı hafif ticari araçla Besni ilçesi Dörtyol Köyü yakınlarında çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU VE HASTANEYE KALDIRILMA İŞLEMLERİ

Kazanın sonucunda araç sürücüleriyle birlikte N.E., A.Y., H.U. ve M.M.E. isimli yolcular yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili soruşturma süreci de başlatıldı. Bu gelişmelerin ardından yetkililerin gerekli incelemeleri yapacağı belirtiliyor.

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