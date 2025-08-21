Besni’de Polis, Vatandaşları Bilgilendirdi

POLİS EKİPLERİ BİLGİLENDİRME YAPTI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, polis ekipleri esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendiriyor. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Çarşamba Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek önemli bilgiler aktarıyor.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ VE ÖNLEMLER

Ekipler, vatandaşlara güncel dolandırıcılık yöntemleri, hırsızlık olayları ve sahte para kullanımı konusunda alınabilecek önlemlerle ilgili bilgilendirme yapıyor. Ayrıca, bilgileri pekiştirmek amacıyla broşür dağıtarak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunuyor.