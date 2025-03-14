Besni’de Ramazan Coşkusu Etkinliği Düzenlendi

RAMAZAN COŞKUSU TEMALI PROGRAM DÜZENLENDİ

Adıyaman Besni İlçe Müftülüğü, 4-6 yaş arası Kur’an kursu öğrencilerine yönelik “Ramazan coşkusu” temalı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu anlamlı program, Besni Dr. Necip Öztürk Camii’nde yapıldı ve yoğun bir katılımla veliler ve öğrenciler bir araya geldi.

İLÇE MÜFTÜSÜ’NDEN AÇIKLAMALAR

Etkinlikte söz alan İlçe Müftüsü Sabri Erçek, 4-6 yaş Kur’an kurslarının önemine ve İslam’da kadının değerine dair bilgiler sundu. Ayrıca, Besni Gülşah Boy Gençlik Merkezi eğitmenleri ve gönüllüleri, çocuklar için çeşitli oyun ve eğlence etkinlikleri düzenleyerek Ramazan coşkusunun yaşanmasına katkı sağladı. Program sonunda çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu.

EĞİTİME VERİLEN ÖNEM

İlçe Müftüsü Sabri Erçek, çocukların eğitimine verdikleri önemi vurgulayarak, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, yarınımızdır. Onlar gözümüzün nuru, toplumumuza yön verecek bireylerdir. Bu nedenle eğitimlerine büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştu. Programa Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek, Besni İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Hüseyin Teniz, Din Hizmetleri Uzmanı Şıh Mehmet Kaplan, ADRB Koordinatörü Büşra Doğan Yılanlı, müftülük personelleri, Kur’an kursu öğreticileri ve pek çok öğrenci velisi ile çocuklar katıldı.