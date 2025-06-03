Besni’de Silahlı Kavga Ortaya Çıktı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE ZAMANI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Şahitepesi bölgesinde gerçekleşti.

KAVGA VE YARALILAR

Bilinmeyen bir sebep nedeniyle tartışmaya yol açan durum, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Habip B. isimli şahıs, yanında taşıdığı tabanca ile ateş ederek Murat Y. ile Seydi Ö.’yü yaraladı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olay sonrasında polis, yaralayan şüpheli Habip B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.