Besni’de Üzerinde Uyuşturucu Bulunan Şahıslar

ŞÜPHELİLER ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yakından incelenen 3 kişinin üzerinde uyuşturucu maddeler bulundu. Elde edilen bilgilere göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumlarından şüphelenerek A.İ., A.F.B. ve M.E. isimli şahısları durdurdu.

ELE GEÇİRİLEN MADDENİN MİKTARI

Yapılan aramalarda ekipler, şüpheli şahısların üzerinde 1,56 gram sentetik kannabinoid hammaddesi buldu. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma ise devam ediyor.