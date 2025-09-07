Haberler

Besni’de Üzerinde Uyuşturucu Bulunan Şahıslar

ŞÜPHELİLER ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yakından incelenen 3 kişinin üzerinde uyuşturucu maddeler bulundu. Elde edilen bilgilere göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumlarından şüphelenerek A.İ., A.F.B. ve M.E. isimli şahısları durdurdu.

ELE GEÇİRİLEN MADDENİN MİKTARI

Yapılan aramalarda ekipler, şüpheli şahısların üzerinde 1,56 gram sentetik kannabinoid hammaddesi buldu. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.