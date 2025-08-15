Haberler

Besni’de Yangın, Ağaçlar Zarar Gördü

YANGINLARIN ÇIKTIĞI BÖLGELERDE ZARAR GÖREN ARAZİLER

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 4 ayrı bölgede yangın meydana geldi ve bu olay sonucunda birçok ağaç hasar aldı. Alınan bilgilere göre, Besni ilçesindeki Yukarı Sarhan Mahallesi Bedirse Mevkii’nde çeşitli bağ, bahçe ve ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

VATANDAŞLARDAN İHBAR GELDİ

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Sabah saatlerine kadar devam eden söndürme çalışmalarında, Besni İtfaiye Müdürlüğü ekipleri zorlu çabalar sonucunda yangınları kontrol altına aldı. Yangında birçok ağaç zarar görürken, yangının çıkış sebebi ile ilgili bir inceleme başlatıldı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

