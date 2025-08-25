Besni’de Yangın Çıktı, Kontrol Altına Alındı

BEŞNİ’DE YANGIN PANİĞİ

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşları korkuttu. Elde edilen bilgilere göre, yangın, Besni ilçesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi.

BODRUM KATINDA ÇIKTI

Yangın, iş yerinin bodrum katında başladı ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi. Ancak iş yerinde önemli derecede hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.