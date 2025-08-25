Haberler

Besni’de Yangın Çıktı, Kontrol Altına Alındı

BEŞNİ’DE YANGIN PANİĞİ

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşları korkuttu. Elde edilen bilgilere göre, yangın, Besni ilçesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi.

BODRUM KATINDA ÇIKTI

Yangın, iş yerinin bodrum katında başladı ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi. Ancak iş yerinde önemli derecede hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'ta Jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla sürekli denetim gerçekleştiriyor. Yasaklara uymayanlara ceza verilecek ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Haberler

Balıkesir’de Yangın Bodrum Katını Vurdu

Altıeylül'de bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bodrum katını kullanılmaz hale getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.