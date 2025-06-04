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Besni’de Yılan Paniğe Sebep Oldu

BEŞNİ’DE YILAN PANIĞI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen bir olayda, bir evde bulunan yılan, ev sahiplerinde büyük bir korkuya yol açtı. Ciritmeydan Mahallesi Babalar Caddesi üzerinde yer alan bir evin içine yılan girdiğini gören ev sahipleri, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHELE ETTİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yılanın saklandığı yeri bulmak amacıyla evdeki eşyaları dışarı çıkardı. Detaylı bir arama gerçekleştiren ekipler, yılanı bulunduğu yerden dikkatlice yakalayarak evden çıkardı. Kıskaca yakalanan yılan, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından alındı ve bölgeden götürüldü.

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