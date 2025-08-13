Besni Emniyet M.D.’yi Yakaladı

EMNİYET EKİPLERİ HAPİS CEZASI OLAN ŞAHSI YAKALADI

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir bireyi başarılı bir şekilde yakaladı. Elde edilen bilgilere göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonlar doğrultusunda, silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezaya sahip olan M.D. (39) isimli şahıs yakalandı.

ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Emniyet tarafından işlemleri tamamlanan M.D., ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu başarılı operasyon, kamu güvenliğini sağlama noktasında önemli bir gelişme oldu.