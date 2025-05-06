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Besni Jandarma, Trafik Denetimi Yaptı

JANDARMA EKİPLERİ ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak için Sugözü Orman Parkı ve Millet Bahçesi’nde kapsamlı bir asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Ekipler, bu kontroller sayesinde bölgede huzur ortamının sürdürülebilirliği için kimlik kontrolleri, trafik denetimleri ve genel güvenlik uygulamalarını titizlikle yürüttü.

OLASILIĞI TEHLİKELERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Uygulamanın amacı, vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı park ve mesire alanlarında herhangi bir olumsuz durumun önüne geçmek. Yetkililer, bu tür denetimlerin devam edeceğini ifade ederek, halkın huzur ve güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edileceğini belirtti.

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