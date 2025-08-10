Besni Kaymakamı Aslan, SGK’yı Ziyaret Etti

ZİYARETİN DETAYLARI

Adıyaman’ın Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, kamu kurumlarına düzenlediği ziyaretler çerçevesinde İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) ziyaret etti. Kaymakam Aslan, kurum müdürü ve personeli tarafından karşılandı. Ziyaret esnasında SGK’nın ilçede yürüttüğü hizmetler ve faaliyetler konusunda bilgi aldı. Toplantıda, kurumun işleyişi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı, mevcut personel durumu ve karşılaşılan temel sorunlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

KURUM ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER

SGK yetkilileri, Kaymakam Aslan’a emeklilik işlemleri, sigorta tescil işlemleri, işveren hizmetleri ve genel sağlık sigortası gibi konularda yürütülen çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi sundu. Kaymakam Aslan, kurum içinde incelemelerde bulunarak, hizmet alanlarını gezdi ve personelle sohbet etti. Kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti odaklı sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, “Kurumlarımızın vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve güler yüzlü hizmet sunması büyük önem taşıyor. SGK gibi doğrudan vatandaşla temas halinde olan kurumlarımızın gayretli çalışmaları bizler için çok kıymetli” ifadesini kullandı.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Aslan, SGK personeline emeklerinden ötürü teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Kamu kurumlarıyla olan iletişimin ve iş birliğinin artarak devam edeceğini belirtti. Bu durum, gereken bir konu olarak vatandaşların daha etkin ve memnun edici hizmet almasını sağlayacak.