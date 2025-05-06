Besni Kaymakamı Ziyaret Edildi

ADIYAMAN VE BESNİ SPORCULARINDAN BAŞARILI ZİYARET

Okullar Arası Gençler A-B Muay Thai Türkiye Finalleri’nde Adıyaman’ı ve Besni’yi başarılı bir şekilde temsil eden sporcular, Besni Kaymakamı Çağlar Partal’ı makamında ziyaret etti. 27 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bolu’da düzenlenen bu finallerde elde ettikleri başarılarla ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Sporcular toplamda 5 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ ZİYARETE KATILDI

Başarılı sporcular, antrenörleri Serdar Meşen eşliğinde Kaymakam Partal’ı ziyaret etti. Ziyarete Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel ile sporcuların eğitim aldığı okulların idarecileri de eşlik etti. Kaymakam Partal, sporcuların gösterdiği azim ve elde ettikleri başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, spora ve sporcuya olan desteğin devam edeceğini vurguladı.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Partal, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bu başarı, Adıyaman ve Besni için gurur kaynağı olurken, gelecekteki etkinlikler için de umut verici bir başlangıç oldu.