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Besni’ye Dolu Yağdı, Beyaz Örtü

DOLU YAĞIŞI BEŞİ KAPLIYOR

Adıyaman’ın Besni ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, ilçe merkezinde etkisini gösterdi ve çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘Sarı’ kodlu uyarı yaptığı iller arasında bulunan Adıyaman’da, fındık büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

İlçe sakinleri, dolunun şiddetinin artmasıyla birlikte şaşkınlık yaşadı. Kısa süre içerisinde yollar ve çatılar beyaza büründü. Yaklaşık 20 dakika devam eden dolu yağışı, daha sonra sağanak yağmura dönüştü.

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