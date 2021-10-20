Best Model yarışmasında skandal! Açıklama geldi

Best Model yarışması ile ilgili iddialar bitmiyor. Yarışmaya katılan isimlerin açıklamalarına Erkan Özerman’dan açıklama geldi.

Önceki gün, yarışmada ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz’ın birincinin önceden belli olduğu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu yönündeki açıklamaları gündeme oturdu.

Yarışmacılardan Barış Arslan’ın da Yılmaz’a destek çıkmasıyla gözler, organizatör Erkan Özerman’a çevrildi. Dün ‘Söylemezsem Olmaz’ programına katılan Özerman, iddiaları yalanladı:

“İftira atarak, yalan söyleyerek, ‘yarışmada hakkı yenen bir insan’ diye çıkıyor ortaya. Masaja çağırdı deniyor. Alay konusu! ‘Ben jüri ile konuştum’ deniyor. 67 kişi ile nasıl konuşursun? Bu insanlar televizyonlarda gazetelerde yer buluyor. Benim esas üzüldüğüm bu. Sonra ‘Erkan Özerman çağırıyor demedim’ diyor. ‘Böyle bir konuşma aramızda geçmedi’ diyor. Ben ortada bile yokum! Kendi menajeri ile arasında geyik yapıyorlar. Bu geyikten ne haberim var, ne çocuğu tanırım!”

Yarışmada Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci seçildi. Pamir Su Mutlu ve Mecit Yılmaz ikinci, Nazlıcan Erdem ile Ender Çağır da üçüncü oldu. Gece Cerem Onurluer, Suat Suna, Hande Kodamanoğlu, Gökçe Kırgız, Ece Gürsel ve İshak Akbay’ın şarkılarıyla renklendi.