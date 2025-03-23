Beştaş’tan İmamoğlu ve Kürtler Hakkında Açıklamalar

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK TUTUKLAMA YORUMLARI

DEM Parti Erzurum Milletvekili ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına dair BBC Türkçe’ye açıklamalarda bulundu. Beştaş, bu gelişmelerin, İmralı görüşmeleriyle başlayan süreçlere bir sabotaj olduğunu düşündüğünü ifade etti. Beştaş, “Kendi adıma şunu söylemek isterim ki bu adımlar birer sabotaj; görüşmelere, diyaloğa, sayın Öcalan’ın 27 Şubat çağrısına bir sabotaj ve biz bu sabotajları boşa çıkarmak için çalışıyoruz, çözüm için çalışıyoruz” dedi. İmamoğlu’nun “absürt delillerle tutuklanmasının bir izahı olmadığını” belirten Beştaş, “Bu tutuklama kararını da kesinlikle kabul edilemez buluyoruz” dedi.

Tepkilerin Nedeni ve Hukuksuzluk Meselesi

Beştaş, DEM Parti’nin İmamoğlu sürecinde sessiz kalındığı yönündeki eleştirileri ise reddetti. “Bu tepkileri değerlendirme ihtiyacı bile bulmuyorum çünkü basına ve kamuoyuna yansıyan haberlerden bile bizim nerede durduğumuz çok bellidir.” şeklinde konuşan Beştaş, hukuksuzluğa ve antidemokratik uygulamalara karşı her zaman seslerini yükselttiklerini vurguladı. İlk günden itibaren gerekli tepkileri verdiklerini belirten Beştaş, “Biliyoruz ki Kürtler en çok ötekileştirilen, vurulan kesim olageldi. Kimse Kürt toplumunun demokrasi ve barış mücadelesini sorgulamasın, böyle bir hakları yoktur” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE PLANLAMA GÖRÜŞLERİ

Beştaş, İmamoğlu sürecinin “önceden planlandığı” düşüncesini dile getirdi. “Tutuklama gerekçesinde kaçma ve delilleri karartma şüphesi gösteriliyor. Bunun karşılığı olmadığını hepimiz biliyoruz, bunu yazanlar da biliyor.” diyen Beştaş, İmamoğlu’nun dolaylı olarak hedef alınmasının arkasındaki niyetin zamanlaması hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bu durumun, Nevruz sürecine denk gelmesinin manidar olduğunu vurgulayan Beştaş, bu tür uygulamaların demokrasi inancına zarar verdiğini belirtti.

MANSUR YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

22 Mart’taki Saraçhane protestosunda Mansur Yavaş’ın ifadeleri de tartışmalara yol açtı. Yavaş, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında sallanan bayrakları “bana göre paçavra” şeklinde tanımladı. İstanbul ve Diyarbakır arasındaki güvenlik tutumlarıyla ilgili eleştirilerde bulunan Yavaş, bu karşılaştırmanın ardından Van Barosu, Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Beştaş, Mansur Yavaş’ın ifadelerini “ırkçı yaklaşımlar” olarak nitelendirerek, “Mansur Yavaş ve benzeri kişilerin yaptığı konuşmalar ırkçı yaklaşımlardır. Kürt çocuklarına şeker dağıtılmasını bile sorun olarak gören, ayrımcılığı bu düzeyde ifade eden bir yaklaşımın karşısındayız.” dedi. Ayrıca, Beştaş, CHP’nin de bu tür ırkçı yaklaşımlar karşısında bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.