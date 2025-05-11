Beste Kızılay’ın Ailesi Ziyaret Etti

MEZAR ZİYARETİ

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, eşi Alican Kızılay tarafından başından vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan Beste Kızılay (22), karnındaki 8 aylık bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. 10 Nisan 2025 tarihinde Bahçelievler Mahallesi’nde yaşanan olayda, eşi alkollü bir şekilde eve gelerek Beste ile tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında Alican Kızılay, eşi Beste’yi başından vurdu. Durumun bildirimi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Beste Kızılay, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ancak karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

ANNELER GÜNÜ DUALARI

‘Anneler Günü’nde Beste Kızılay’ın ailesi, bebeğiyle birlikte defnedilmiş olan kızlarının mezarını ziyaret etti. Beste Kızılay’ın babası Ahmet Fuat Özhan, eşi Gülay ve diğer kızları Buse ile birlikte mezarın başını çiçeklerle süsledi. Aile, kızları için dua ederek onun ‘Anneler Günü’nü kutladı. Ahmet Fuat Özhan, başta kızı Beste olmak üzere tüm annelerin gününü kutlayarak, “Kızım yavrusunu kucağına alamadı. Ahirete göçen kızım elbette ki cennette yavrusunu kucağına alıp bağrına basmıştır. Bugün Anneler Günü ve kızımı bugünde de yalnız bırakmadık. Tekrar kızımın gününü kutluyorum ve bir daha böyle acılar yaşanmasın istiyorum” ifadelerini kullandı.