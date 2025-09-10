Beştelsiz Mahallesi’nde Doğal Gaz Sorunu

ZEYTİNBURNU’NDA ALEV ALAN DOĞAL GAZ BORUSU

Zeytinburnu’nda, Beştelsiz Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamına alınan 5 katlı bir binanın giriş katında gerçekleştirilen çalışmalarda, doğal gaz borusu alev aldı. Olay yerine çağrılan ekipler, yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MÜDAHALE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Doğal gaz borusundaki yangın nedeniyle çevrede yoğun bir duman oluştu. Ekiplerin, alevleri kontrol altına alabilmek için gösterdiği çaba devam ediyor. Yangının söndürülmesi ve güvenliğin sağlanması için yetkililerin hızlı bir şekilde harekete geçmesi önem taşıyor.