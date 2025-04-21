Bestemsu Özdemir Estetik İddialarına Cevap Verdi

BESTEMSU ÖZDEMİR’İN ESTETİK İDDİALARI

Geçtiğimiz günlerde Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Bestemsu Özdemir, yüzünde herhangi bir estetik müdahale olmadığını savundu. Daha önceki estetik inkarlarıyla dikkat çeken Özdemir’in doğal hali, sosyal medyada gündeme geldi. Sakarya Fırat, İçerde, Kara Para Aşk gibi projelerde rol alan ve son olarak Kirli Sepeti dizisinde izlediğimiz Bestemsu Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra açıklamalarıyla da sıkça gündem oluyor.

ESTETİK AÇIKLAMALARI VE SOSYAL MEDYADA YANSIMALARI

Katıldığı programda estetik hakkında çıkan iddialara yanıt veren Özdemir, “Dişlerimi yaptırdım, şu dört dişimi… O da dudağımı döndürdü tabii. Üst dudağım. Onu da ben istedim zaten,” sözleriyle dikkat çekti. Sunucu Ceyda Düvenci’nin “Estetiğin var mı?” sorusuna, “Yok, sadece dişlerimi yaptırdım. Zaten canlı görenler estetik olmadığımı anlıyor,” cevabını veren güzel oyuncunun bu açıklamaları sosyal medyada hızlıca yayıldı.

MİRAY AKOVALİGİL’İN ESPRİLİ YORUMU VE SOSYAL MEDYA TARTIŞMASI

Ancak asıl dikkat çeken olay, bu röportajın sosyal medyada eğlenceli bir şekilde ele alınması oldu. Takipçilerini güldüren videolarıyla bilinen Miray Akovaligil, Özdemir’in açıklamasını esprili biçimde canlandırdı. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı ve sürpriz bir yorum da Demet Akalın’dan geldi. Akalın, videonun altına “Şu soldaki küçük foto kim? Bu kız kendi başına lastik değiştiriyor ama lütfen ya,” şeklinde bir yorum yaparak hem takipçilerini güldürdü hem de estetik konusuna kendi tarzıyla dahil oldu. Sosyal medya ikiye bölünmüş durumda; bazıları Bestemsu’ya destek verirken, diğerleri değişimin o kadar “doğal” olmadığını düşünüyor.