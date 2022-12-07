Beştepe’de EYT görüşmesi

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili Beştepe'de bir toplantı gerçekleştirildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili Beştepe’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de katıldı.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında EYT düzenlemesi ile ilgili Beştepe’de toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

Toplantıya, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da katıldı.