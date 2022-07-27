Beştepe’de güven mektubu töreni

Beştepe’de bugün güven mektubu takdim törenleri gerçekleştirildi. Dört ülkenin yeni Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Solczynski, Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Solczynski’nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Sudan

Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

Büyükelçi Eltayeb’in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ardından Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Vrenezi, Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Vrenezi’nin, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkçe olarak takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Rashidi, Erdoğan’a güven mektubu sundu.