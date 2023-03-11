Beştepe’de ittifak toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’na kapıyı kapatıp Cumhur İttifakı’na göz kırpan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Beştepe’de bir araya gelecek. Kritik görüşmenin saat 18.00’de başlayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 18.00’de DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı Beştepe’de kabul edecek. Aksakal, “Cumhur İttifakı’ndan bir teklif gelirse kabul eder misiniz?” sorusuna “Bunu tabii ki değerlendiririz. Bu konuların görüşülüp bir şekile evrilmesi sağlanacak” cevabını vermişti.

Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması bu kararla kesinleşirken, partilerin yeni ittifak girişimleri de son sürat devam ediyor. Ankara kulislerinde Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti’nin AK Parti, MHP ve BBP’den oluşan Cumhur İttifakı’na katılacakları iddiası konuşulmaya devam ederken, yaşanan bir son dakika gelişmesi politika kulislerini hareketlendirdi.

ERDOĞAN-AKSAKAL GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’na kapıyı kapatıp Cumhur İttifakı’na göz kırpan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya gelecek. Kritik görüşme saat 18.00’de başlayacak.