Beştepe’de kritik 3600 ek gösterge toplantısı

3600 ek gösterge ile ilgili toplantı gerçekleştiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yaptı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile biraraya geldi. Bakanlar 3600 ek gösterge çalışmasını Cumhurbaşkanı’na sundu. Toplantı sona erdi.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar netleşmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasında kapsamın belirlendiğini söyledi.

Düzenleme, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile biraraya geldi.

Bakanlar 3600 ek gösterge çalışmasını Cumhurbaşkanı’na sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından çalışmaya son şekli verilecek.

Ardından düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.