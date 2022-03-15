Beştepe’de kritik toplantı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda, Ukrayna gündemindeki son durumdan ekonomiye, Antalya Diplomasi Forumu’ndan salgına dair birçok konu ele alınacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanacak. Ukrayna’da yaşanan gelişmeler toplantının öncelikli gündemi olacak. Türkiye’nin diplomasi atağı ile birlikte yürüttüğü yoğun temaslar değerlendirilecek. Ekonomik gelişmeler de Kabine Toplantısı’nda ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin öncelikli gündemi Ukrayna olacak. Kabine Toplantısı’nda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye’nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu’nun yansımaları ele alınacak.

TAHLİYELER MASADA

Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek. Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.

Kabine Toplantısı’nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının Türkiye’ye etkileriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Alınacak olası tedbirlere ilişkin yol haritası konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

ERDOĞAN KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından ‘Millete Sesleniş’ konuşması yapacak.