Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Adana’da Buluştu

ORKESTRA ADANA’DA SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Usta müzisyenler ve genç sanatçıların bir araya geldiği Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, Adana’da sanatseverlerle buluştu. Beta Enerji’nin katkılarıyla kurulan 62 kişilik orkestra, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde dünyaca ünlü Norveçli şef Terje Mikkelsen yönetiminde sahne aldı. Yusuf Yalçın’ın başkemancı olduğu konserde soprano Esra Çetiner ve bariton Faik Mansuroğlu performans sergiledi. Bu ikiliye anlatımlarıyla devlet tiyatroları sanatçısı Boğaçhan Sözmen de eşlik etti.

BESTECİLERİN ESERLERİ SAHNEDE

Dünyaca ünlü bestecilere ait eserlerin seslendirildiği konserde, orkestra sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Orkestranın 1,5 saat süren konseri, sanatseverlerin beğenisini kazandı. Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı Müdürü Zeliha Dağsuyu, orkestra projelerinin vakıf bünyesinde kurulduğunu belirtti. İlk konserlerinin Ankara’da gerçekleştiğini ifade eden Dağsuyu, “Biz Adanalı bir aileyiz. Dolayısıyla kendi şehrimizde konser vermek bizi daha da heyecanlandırdı. Çok fazla katılım oldu. Sanatsever Adanalılar bizi yalnız bırakmadı. Çok mutlu olduk.” dedi.

GENÇ SANATÇILARA DESTEK HEDEFİ

Dağsuyu, vakfın merkezinde gençlerin bulunduğunu vurgulayarak, “Ülkemizde birçok müzisyen yetişiyor. Bizim amacımız gençlerin yanında olmak ve onların ihtiyaçlarına destek olmak. İleride gençlik orkestramız da kurulacak.” şeklinde konuştu. Konsere, Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sabit Dağsuyu, ailesi ve birçok sanatsever katıldı.