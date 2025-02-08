Beton Kalıplarda Uyuşturucu Operasyonu: Şişli’de Baskın

POLİS ŞÜPHELİLERİ DURDURDU

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Ocak’ta Yenişehir Mahallesi’nde durumu şüpheli olan Recep Yaşar C. (27), Recep B. (26) ve Musa S. (23) isimli kişileri durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını gerçekleştiren polis, toplamda 102 gram esrar ve 41 bin lira buldu. Olayla ilgili incelemelerini derinleştiren polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamera analizinde Musa S.’nin Şişli Eskişehir Mahallesi’nde bir adresten çıktığını tespit etti.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ BASKIN YAPTI

Bu bilgilere dayanarak, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti. Burada yaptıkları aramalarda, dolapların içinde 695 gram esrar, 775 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet şarjör, 34 adet mermi, uyuşturucu madde saklamada kullanılan çok sayıda kilitli poşet ve streç film ele geçirdi. Yapılan aramalar sırasında polisin dikkatini evde bulunan beton kalıpları çekti. Çekiçle kalıpları kıran polis, gizlenmiş toplamda 288 adet ekstazi hap buldu.