Beton Mikseri Devrildi, İki Kişi Yaralandı

BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir beton mikseri devrildi. Bu kaza sonucunda, sürücü ve araç içerisindeki bir çocuk yaralandı. Olay, Karapınar ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ ADRES BULAMAYINCA YARDIM İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre, sürücü H.K., plakasını belirlemek mümkün olmayan beton mikseriyle gideceği adresi bulamayınca yolda karşılaştığı bir çocuktan yardım istedi. 10 yaşındaki A.Ç., adresi göstermek amacıyla araca bindi. Ancak çok geçmeden beton mikseri henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü H.K. ile araçta bulunan A.Ç. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın meydana gelmesiyle ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi.