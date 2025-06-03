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Beton Mikseri Devrildi, Yol Kapandı

KAZA BAHÇELİEVLER’DE MEYDANA GELDİ

Bahçelievler Basın Ekspres yan yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir beton mikseri devrildi. Olay belirtildiği gibi yan yol trafiğe kapandı, kaza nedeniyle oluşan araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgiye göre bu olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres Mahmutbey istikametindeki yan yolda gerçekleşti. Ramazan Begik yönetimindeki 34 GSN 284 plakalı beton mikseri, virajı alamayıp kontrolden çıkarak yan yola devrildi. Kazada sürücü Begik hafif şekilde yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Kaza sebebiyle yan yol, güvenlik amaçları doğrultusunda trafiğe kapatıldı. Bu durum Basın Ekspres Yolu üzerinde Mahmutbey istikametinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun en kısa sürede trafiğe açılması amacıyla çalışmalar başladı. Aynı zamanda, devrilen beton mikseri ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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