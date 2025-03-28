BETON MİKSERİ TARLAYA DALDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, yoldan çıkan bir beton mikseri elektrik direklerini devirdi ve tarlaya girdi. Kazanın sonucunda şoför yaralandı. Kaza, Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzerindeki Karatepe Cezaevi mevkiinde gerçekleşti.

MİKSER DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Çorlu yönünde ilerleyen Ramazan F. idaresindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak elektrik direklerine çarptı. Yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra durabilen mikserin kabini hurdaya döndü. Yaralanan Ramazan F., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞOFÖR DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI

Çorlu Devlet Hastanesi’nde sağlığının iyi olduğunu belirten şoför Ramazan F., “Yolda normal hızda giderken araç birden bire kendini atınca bende direksiyonu toparlayamadım” şeklinde açıklama yaptı. Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından araştırmalar başlatıldı.