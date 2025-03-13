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Beton Mikseri Genç Kıza Çarptı

KAZA ANI VE OLAY YERİ

Iğdır’da bulunan Zübeyde Hanım Bulvarı’nda gerçekleşen kaza, belli başlı sorunları beraberinde getirdi. Beton dökmek üzere Haydar Aliyev Parkı’na giden 06 EIE 674 plakalı mikser, geri hareket ederken 21 yaşındaki Esmanur Ataş’a çarptı. Bu sırada mikserin ön lastikleri, genç kızın sağ ayağının üstünde geçti.

MÜDAHALE VE TEDAVİ

Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Esmanur Ataş’a ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Ardından genç kız, Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi sürecine alındı. Olayın ardından kazanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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