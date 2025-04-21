Beton Mikseri Kaza Yaptı, Yaralılar Var

KAZA VE SONUÇLARI

Konya’daki Afşar ve Bağbaşı Barajı arasındaki Mavi Tünel’in inşaatında ekskavatör operatörü olarak görev yapan Sezgin Keşto, 1 Mart 2019’da Hadimi ilçesindeki şantiyeye gitmek için Cezmi Çelik’in kullandığı beton mikseriyle yola çıktı. Uzun süredir bakım yapılmadığı ve problemli olduğu iddia edilen beton mikseri, şanzımanındaki arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolünü kaybeden mikser, yol kenarındaki kayaya çarpıp devrildi. Kazada mikserin sürücüsü Çelik hayatını kaybederken, yanındaki Keşto ağır yaralandı. Çeşitli yaralarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Keşto’nun omurgası kırıldı ve omuriliği zedelendi. Geçirdiği ameliyatın ardından 3 gün yoğun bakımda kaldı ve 6 aylık tedavi sürecinin ardından taburcu oldu.

TEDAVİ SÜRECİ VE YAŞAM DEĞİŞİKLİĞİ

Bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Keşto, evine döndü ve fizik tedaviye devam etti. Çalıştığı şirkete tazminat davası açan Keşto, Adana 13’üncü İş Mahkemesi’nde 4 yıl süren davanın sonunda, şirketin asli kusurlu olduğuna karar verildi ve 15 milyon 739 bin lira tazminat ödenmesi kararı alındı. Ancak, şirket bu zamana kadar tazminatı ödemedi ve Keşto’nun alacağı, 22 milyon 391 bin liraya yükseldi. Şirketin 2018 yılında konkordato ilan ettiği de öğrenildi.

Yaşadığı kazayı ve tedavi sürecini anlatan Keşto, “Daha 25 yaşımda, bakımsız bir araçtan dolayı kaza geçirdim. Aracın 3 yıldır muayenesinin olmadığını ve arızalı olduğunu öğrendim. Sonrasında hastaneye kaldırıldım. Orada bir ameliyat geçirip, 3 gün yoğun bakımda kaldım. Doktorlar, bir daha yürüyemeyeceğimi söyledi. Dünyam başıma yıkıldı. Şimdi yüzde 90 engelliyim ve sürekli birinin yanında olması gerekiyor. Ailemin desteğiyle ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. Nişanlanmayı düşündüğüm kız arkadaşım, bunu yapamayacağını söyleyip beni terk etti” dedi. Tazminat davasını kazandığı halde şirketin ödeme yapmadığını belirten Keşto, “Çalıştığım şirketin yetkilisi M.K. ile görüştüm ancak bana yardımcı olmadı. Tazminat davası açtım ve geçtiğimiz yıl sonuçlandı. Davayı kazanmama rağmen beni arayıp, ‘Parayı ödemeyeceğiz. İstediğini yapabilirsin’ dediler. Sonraki süreçte aramaya çalıştım ama telefon numaramı engellediler. Adalet yerini bulsun. Beni bu hale düşürenler cezasını çeksin istiyorum” şeklinde konuştu.