Beton Parçaları Bahçeye Düştü. İtfaiye Ekipleri İnceleme Yaptı

BİNA ÇATISINDAN KOPAN BETON PARÇALARI DÜŞTÜ

Avcılar’daki 7 katlı bir binanın çatısından kopan beton parçaları, sitenin bahçesine düştü. Olayın ardından itfaiye ekipleri, düşme riski olan diğer parçaları çatıdan almaya başladı. 45 yıllık binanın, Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekiplerince inceleneceği öğrenildi.

OLAY ANINDA YARALANAN YOK

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, binanın çatısından kopan beton parçaları bahçeye düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Düşme sırasında ölen ya da yaralanan kimse olmaması sevindiriciydi.

TEPKİLER VE UYARI

İtfaiye ekipleri, merdiven aracı kullanarak çatıda tehlike oluşturan parçaları temizlerken, binadaki riskin tespit edilmesi amacıyla Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Sitedeki başka bir binada oturan Bayram Türbeş, “Büyük bir gürültü duyduk. Komşularımızı uyardık, itfaiyeye haber verdik. Binanın bu bölümü çürümüş” ifadelerini kullandı.